Nissan планирует сократить рабочие места на своих предприятиях

Nissan начинает переговоры с профсоюзом о сокращении рабочих мест в Европе

Автопроизводитель Nissan начал обсуждение с профсоюзом своего европейского офиса по поводу сокращения числа рабочих мест, как сообщает Reuters, ссылаясь на внутренние документы компании.

В европейском офисе, расположенном во Франции, трудятся около 560 человек. Руководство и профсоюз согласились обсудить возможность добровольных увольнений.

Завершение переговоров намечено на 20 октября, а полная информация будет представлена сотрудникам в ноябре.

Изменения также затронут работников представительств Nissan в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Океании.

В рамках проводимой реструктуризации компания планирует приостановить производство автомобилей на заводе в Мексике к марту 2026 года.

Кроме того, в 2028 году закроются два завода в Японии: первый – в Оппаме, который работает с 1961 года, и второй – в Сенане, где Nissan владеет лишь наполовину через Nissan Shatai. В общей сложности в Nissan по всему миру работают 19 тысяч сотрудников, из которых 60% работают в Европе.

Источник: Reuters

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
09.08.2025 
Фото:Unsplash
