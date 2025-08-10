Кроссоверы Audi теперь выглядят так: появились фото нового Q6L e-tron:

FAW-Audi запускает кроссоверы Q6L e-tron: подробности о ценах и конфигурациях

Совместное предприятие FAW-Audi представило новую серию кроссоверов Q6L e-tron:, включая стандартную модель и купеобразную версию Q6L Sportback e-tron.

Эти электромобили стали первыми результатами сотрудничества Audi с компанией Huawei и разработаны на основе современной платформы PPE с 800-вольтовой архитектурой.

Стоимость новинок начинается от 348,8 тыс. юаней (примерно 48,6 тыс. долларов или 3,85 млн рублей) за Audi Q6L e-tron: в комплектации Long-Range и достигает 398,8 тыс. юаней (55,5 тыс. долларов или 4,4 млн рублей) за Audi Q6L Sportback e-tron: в версии First Pilot. Первые покупатели смогут получить бонусы: скидку в 5 тыс. юаней (695 долларов) и пожизненное бесплатное использование высоко персонализированной системы автономного вождения Huawei Qiankun Intelligent Driving.

Audi Q6L e-tron

Габариты Audi Q6L e-tron: составляют 4884 x 1965 x 1687 мм, а колесная база 2995 мм. Модель была специально создана для китайского рынка и на 105 мм длиннее Audi Q6 e-tron:.

Внутреннее пространство автомобиля оснащено множеством экранов, включая 11,9-дюймовую OLED-панель перед водителем, 14,5-дюймовую панель медиасистемы и 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира, а также 88-дюймовый проекционный экран. Аудиосистема Bang & Olufsen включает 20 динамиков и обеспечивает мощность 830 Вт. Запас хода варьируется в зависимости от комплектации и составляет 709, 715, 752 или 765 км. Электромотор, установленный на задней оси, выдает 278 л.с.

Интерьер Audi Q6L e-tron

Система Huawei Qiankun Intelligent Driving включает два лидара (оснащенных обогревом и функцией самоочистки), 13 камер, пять радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Эта система может распознавать сигналы светофоров, самостоятельно принимать решения о начале движения и остановке на перекрестках, оптимизировать траекторию движения в сложных городских условиях и безопасно выполнять маневры на автомагистралях.

Передняя и задняя подвески являются пятирычажными, а амортизаторы адаптивными. Тормозные суппорты производятся компанией Brembo. Клиентам предлагается выбор из семи цветов кузова и трех отделок интерьера.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops