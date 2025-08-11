Новый доступный полноприводный кроссовер готовится к дебюту на рынке РФ

Jetour раскрыл подробности о новом T1

Перед выходом на российский рынок кроссовера T1 компания «Джетур Мотор Рус» поделилась ключевыми характеристиками экстерьера и интерьера новинки.

Модель T1 заимствует стилистику более крупного кроссовера T2, однако ее кузов отличается более плавными линиями, и запасное колесо отсутствует на пятой двери.

В конструкции кузова применяется более 85% высокопрочной стали. Внутри автомобиля предусмотрено 45 отсеков для хранения, а складывание спинок второго ряда сидений увеличивает объем багажного отделения до 1455 литров.

На передней панели с пассажирской стороны изображена карта мира, а центральная консоль снабжена мультимедийным экраном с диагональю 12,8 или 15,6 дюймов. Громоздкий «авиационный» селектор трансмиссии дополняет сплюснутый спортивный руль.

Для повышения комфорта в автомобиле установлены двухслойные шумопоглощающие стекла на передних сиденьях и значительно увеличено использование звукоизоляционных материалов.

Jetour T1

Источник: Jetour