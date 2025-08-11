#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Новый доступный полноприводный кроссовер готовится к дебюту на рынке РФ

Jetour раскрыл подробности о новом T1

Перед выходом на российский рынок кроссовера T1 компания «Джетур Мотор Рус» поделилась ключевыми характеристиками экстерьера и интерьера новинки.

Рекомендуем
Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

Модель T1 заимствует стилистику более крупного кроссовера T2, однако ее кузов отличается более плавными линиями, и запасное колесо отсутствует на пятой двери.

В конструкции кузова применяется более 85% высокопрочной стали. Внутри автомобиля предусмотрено 45 отсеков для хранения, а складывание спинок второго ряда сидений увеличивает объем багажного отделения до 1455 литров.

На передней панели с пассажирской стороны изображена карта мира, а центральная консоль снабжена мультимедийным экраном с диагональю 12,8 или 15,6 дюймов. Громоздкий «авиационный» селектор трансмиссии дополняет сплюснутый спортивный руль.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Для повышения комфорта в автомобиле установлены двухслойные шумопоглощающие стекла на передних сиденьях и значительно увеличено использование звукоизоляционных материалов.

Jetour T1
Jetour T1
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Jetour

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 5408
11.08.2025 
Фото:Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour T1

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв