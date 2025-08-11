Возвращение не за горами? Toyota регистрирует в России свою «дочку»

Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака Daihatsu в России

В базе Роспатента зарегистрирована заявка на товарный знак Daihatsu в категории автомобилей и запасных частей.

Официальная регистрация может служить защитой от несанкционированного использования бренда третьими лицами и указывать на возможные планы компании по выходу на российский рынок. Стоит отметить, что на данный момент у Daihatsu нет официального дистрибьютора в России, но автомобили этой марки довольно популярны на Дальнем Востоке, куда они поступают из Японии.

Daihatsu предлагает широкий ассортимент моделей, включающий 16 легковых и легких коммерческих автомобилей. В линейке присутствуют электрический хэтчбек Mira eS, кабриолет Copen, кроссоверы Taft и Rocky, а также различные минивэны и фургоны, предназначенные, в основном, для японского рынка. На индонезийском и малайзийском рынках можно найти более крупные модели.

За первые полгода текущего года Daihatsu выпустила 495,6 тысячи автомобилей, что на 130% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем производства за это время составил 714 тысяч единиц, что соответствует росту на 135%.

В конце июля Toyota опубликовала отчет о рекордных продажах за первую половину 2025 года, составивших 5,5 млн автомобилей, включая бренды Lexus, Daihatsu и Hino Motors, что означает рост на 7,4% в годовом выражении. Производство автомобилей Toyota также увеличилось на 8,8%.

Источник: ФИПС