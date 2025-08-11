#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Возвращение не за горами? Toyota регистрирует в России свою «дочку»

Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака Daihatsu в России

В базе Роспатента зарегистрирована заявка на товарный знак Daihatsu в категории автомобилей и запасных частей.

Рекомендуем
Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

Официальная регистрация может служить защитой от несанкционированного использования бренда третьими лицами и указывать на возможные планы компании по выходу на российский рынок. Стоит отметить, что на данный момент у Daihatsu нет официального дистрибьютора в России, но автомобили этой марки довольно популярны на Дальнем Востоке, куда они поступают из Японии.

Daihatsu предлагает широкий ассортимент моделей, включающий 16 легковых и легких коммерческих автомобилей. В линейке присутствуют электрический хэтчбек Mira eS, кабриолет Copen, кроссоверы Taft и Rocky, а также различные минивэны и фургоны, предназначенные, в основном, для японского рынка. На индонезийском и малайзийском рынках можно найти более крупные модели.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

За первые полгода текущего года Daihatsu выпустила 495,6 тысячи автомобилей, что на 130% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем производства за это время составил 714 тысяч единиц, что соответствует росту на 135%.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В конце июля Toyota опубликовала отчет о рекордных продажах за первую половину 2025 года, составивших 5,5 млн автомобилей, включая бренды Lexus, Daihatsu и Hino Motors, что означает рост на 7,4% в годовом выражении. Производство автомобилей Toyota также увеличилось на 8,8%.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ФИПС

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Wikimedia | ФИПС
Количество просмотров 3795
11.08.2025 
Фото:Wikimedia | ФИПС
Поделиться:
Оцените материал:
0