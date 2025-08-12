Обман на 100 миллионов: раскрыта крупная афера с автодилерами

Задержали мошенников, которые искусственно создавали брак у новых автомобилей

В Саратовской области задержали группу мошенников, которые наживались на автодилерах, искусственно создавая брак у новых автомобилей.

По данным МВД, злоумышленники заработали таким образом более 100 миллионов рублей.

Схема работала следующим образом: преступники покупали машины, а затем подделывали документы, якобы обнаружив серьезные производственные дефекты. Иногда неисправности и вовсе создавали намеренно. После этого они подавали в суд и требовали у дилеров крупные компенсации. В афере участвовали 15 человек, включая подставных автовладельцев.

Правоохранители вышли на след мошенников и провели серию задержаний при поддержке Росгвардии. Четверых подозреваемых отправили под арест, остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, арестовали их имущество на 65 миллионов рублей – эти средства пойдут на возмещение ущерба.

Сейчас следователи выясняют все детали преступной схемы и ищут возможных сообщников. Группе грозит обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

