В этих регионах происходит меньше всего ДТП

Исследование: в Чечне самое низкое число аварий с пострадавшими за полгода

В России наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за первое полугодие 2025 года зафиксировано в Чеченской Республике, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Напротив, наивысшая аварийность наблюдается в Туве, Костромской области и Калмыкии

Специалисты составили рейтинг регионов России по уровню аварийности на основании данных Министерства внутренних дел.

Чечня, как и в прошлом году, занимает первую строчку с заметным отрывом: в республике на 100 тысяч автомобилей зарегистрировано всего 13,9 ДТП с пострадавшими, что почти в восемь раз ниже, чем в стране в целом, и почти в три раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место. Кроме того, Чечня на первом месте по наименьшему числу раненых в авариях на 100 тысяч жителей.

Томская область, ЯНАО, Свердловская и Московская области также присутствуют в пятерке регионов с низким уровнем ДТП с пострадавшими – в этих регионах этот показатель составляет менее 50 случаев на 100 тысяч автомобилей.

В то же время Тува и Костромская область оказались в конце списка. По итогам первого полугодия в этих регионах на 100 тысяч транспортных средств зарегистрировано соответственно 379,6 и 217,8 ДТП с пострадавшими, что значительно превышает среднероссийский уровень.

Источник: Газета.Ru