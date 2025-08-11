Август на старте: что ждет покупателей и дилеров на авторынке России

«Автостат» сообщил, что в августе рынок новых легковых авто в РФ будет в плюсе

Автодилеры ожидают, что в августе 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей сохранит положительную динамику.

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, последний месяц лета может повторить успешные показатели июля, если традиционные траты семей на подготовку к школе не снизят покупательскую активность. Он прогнозирует объем продаж в пределах 110–130 тыс. автомобилей.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что начало августа демонстрирует темпы продаж, сопоставимые с июльскими, а в первые дни месяца спрос даже оказался выше. Он также указывает на положительный эффект от корпоративных отпусков на автозаводах: сокращение производства поможет снизить избыток автомобилей на складах.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что август по объему продаж будет близок к июльским показателям. По его словам, часть покупателей уже реализовала отложенный спрос, а небольшое снижение ключевой ставки ЦБ сделало кредиты более доступными.

При этом он не ожидает дефицита на рынке, несмотря на сокращенные смены на заводах, так как у дилеров достаточно запасов. Возможен лишь временный недостаток отдельных комплектаций, что, впрочем, случается даже при обычном режиме работы автопроизводителей.

Эксперты сходятся во мнении, что август сохранит стабильность продаж, а ключевыми факторами станут снижение складских запасов и тот факт, что кредиты стали чуть более привлекательными из-за снижения ключевой ставки ЦБ.

Источник: «Автостат»