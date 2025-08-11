#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Август на старте: что ждет покупателей и дилеров на авторынке России

«Автостат» сообщил, что в августе рынок новых легковых авто в РФ будет в плюсе

Автодилеры ожидают, что в августе 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей сохранит положительную динамику.

Рекомендуем
Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, последний месяц лета может повторить успешные показатели июля, если традиционные траты семей на подготовку к школе не снизят покупательскую активность. Он прогнозирует объем продаж в пределах 110–130 тыс. автомобилей.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что начало августа демонстрирует темпы продаж, сопоставимые с июльскими, а в первые дни месяца спрос даже оказался выше. Он также указывает на положительный эффект от корпоративных отпусков на автозаводах: сокращение производства поможет снизить избыток автомобилей на складах.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что август по объему продаж будет близок к июльским показателям. По его словам, часть покупателей уже реализовала отложенный спрос, а небольшое снижение ключевой ставки ЦБ сделало кредиты более доступными.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При этом он не ожидает дефицита на рынке, несмотря на сокращенные смены на заводах, так как у дилеров достаточно запасов. Возможен лишь временный недостаток отдельных комплектаций, что, впрочем, случается даже при обычном режиме работы автопроизводителей.

Эксперты сходятся во мнении, что август сохранит стабильность продаж, а ключевыми факторами станут снижение складских запасов и тот факт, что кредиты стали чуть более привлекательными из-за снижения ключевой ставки ЦБ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 474
11.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0