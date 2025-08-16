Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Эта модель авто лидирует по спросу в прокате для поездок

Rexrent: аренда машин на выходные выросла в мае – июле 2025 года на 21%

Россияне все чаще выбирают короткие путешествия на автомобиле.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Рост числа туристических локаций, удобные условия аренды и гибкость таких поездок способствуют популярности маршрутов продолжительностью 1–3 дня.

По данным компании Rexrent, в летние месяцы 2025 года спрос на аренду авто на выходные увеличился на 21% в сравнении с тем же периодом 2024-го. Наибольший интерес наблюдается к южным направлениям, особенно среди жителей Центральной России.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Belgee X50
Belgee X50

Фаворитом у туристов оказался кроссовер Belgee X50 – его выбирают за топливную экономичность, просторный салон и солидный клиренс (180 мм), который обеспечивает комфорт даже на грунтовых дорогах.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

2025 год внес изменения в привычные форматы отдыха. Из-за перебоев у авиакомпаний и дефицита ж/д билетов многие отказались от долгосрочного планирования, переключившись на спонтанные поездки на машине.

Belgee X50
Belgee X50

Как отмечают в Rexrent, альтернативой перелетам и поездам стали «автомобильные шаттлы» – маршруты с возможностью завершить аренду в другом городе или вернуться обратно на том же автомобиле.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Rexrent
Количество просмотров 241
16.08.2025 
Фото:Rexrent
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв