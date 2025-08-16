Эта модель авто лидирует по спросу в прокате для поездок

Rexrent: аренда машин на выходные выросла в мае – июле 2025 года на 21%

Россияне все чаще выбирают короткие путешествия на автомобиле.

Рост числа туристических локаций, удобные условия аренды и гибкость таких поездок способствуют популярности маршрутов продолжительностью 1–3 дня.

По данным компании Rexrent, в летние месяцы 2025 года спрос на аренду авто на выходные увеличился на 21% в сравнении с тем же периодом 2024-го. Наибольший интерес наблюдается к южным направлениям, особенно среди жителей Центральной России.

Belgee X50

Фаворитом у туристов оказался кроссовер Belgee X50 – его выбирают за топливную экономичность, просторный салон и солидный клиренс (180 мм), который обеспечивает комфорт даже на грунтовых дорогах.

2025 год внес изменения в привычные форматы отдыха. Из-за перебоев у авиакомпаний и дефицита ж/д билетов многие отказались от долгосрочного планирования, переключившись на спонтанные поездки на машине.

Как отмечают в Rexrent, альтернативой перелетам и поездам стали «автомобильные шаттлы» – маршруты с возможностью завершить аренду в другом городе или вернуться обратно на том же автомобиле.