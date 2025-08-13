#
Renault начнет выпускать автомобили на китайской платформе

Renault выпустит кроссоверы на платформе Geely GEA для АСЕАН и Латинской Америки

Компания Renault готовит к выпуску новые автомобили на базах с новыми источниками энергии для стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, используя платформу Geely GEA.

Предполагается, что линейка новых моделей будет включать как полностью электрические, так и гибридные версии, вероятнее всего, бюджетные кроссоверы, подробные характеристики которых пока не раскрыты.

Согласно информации от китайских СМИ, кузова автомобилей будут разработаны Renault, тогда как общая архитектура и шасси основаны на текущих разработках Geely Galaxy. Это решение поможет снизить затраты и ускорить процесс разработки новых моделей.

Стоит отметить, что Renault не одинок в своих отношениях с Geely, так как китайский автогигант ранее сотрудничал с такими брендами, как Volvo, Smart, Polestar и Jiyue, которые использовали платформу Geely CMA. Платформа GEA является новой разработкой Geely, лежащей в основе большинства автомобилей растущего бренда Galaxy, включая недавно представленный Geely Galaxy A7. Renault может стать первым производителем, использующим эту платформу.

Партнёрство Geely и Renault стартовало в конце 2021 года. В рамках этого сотрудничества на корейском заводе Renault началась сборка гибридной версии Renault Koleos на базе Geely CMA. В 2025 году Geely приобрёл миноритарный пакет акций Renault Brazil, что дало возможность использовать дилерские центры Renault для продажи своих автомобилей в Бразилии.

Источник: CarNewsChina

Лежнин Роман
13.08.2025 
