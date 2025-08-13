На ремонт дорог выделили миллиарды рублей: какие регионы попали в список

Правительство направит 16,6 млрд руб. на ремонт дорог в 11 регионах России

Правительство выделит 16,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, а также для приведения в порядок тоннелей, мостов, эстакад и других искусственных сооружений, согласно распоряжению кабмина.

Эти средства будут направлены в 11 российских регионов. В частности, субсидии на строительство и реконструкцию дорог получат Адыгея, Удмуртия, Хабаровский край, Брянская и Московская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Финансирование на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию дорожной инфраструктуры будет направлено в Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Курскую, Смоленскую и Тверскую области.

Больше всего средств выделят для Московской области (9 миллиардов рублей), тогда как для Кировской области предусмотрено всего 30 миллионов рублей.

Источник: сайт правительства России