На ремонт дорог выделили миллиарды рублей: какие регионы попали в список

Правительство направит 16,6 млрд руб. на ремонт дорог в 11 регионах России

Правительство выделит 16,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, а также для приведения в порядок тоннелей, мостов, эстакад и других искусственных сооружений, согласно распоряжению кабмина.

Эти средства будут направлены в 11 российских регионов. В частности, субсидии на строительство и реконструкцию дорог получат Адыгея, Удмуртия, Хабаровский край, Брянская и Московская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Финансирование на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию дорожной инфраструктуры будет направлено в Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Курскую, Смоленскую и Тверскую области.

Больше всего средств выделят для Московской области (9 миллиардов рублей), тогда как для Кировской области предусмотрено всего 30 миллионов рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

Источник: сайт правительства России

13.08.2025 
