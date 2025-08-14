«Веселые» ремни безопасности никто не предлагал

В МВД опровергли слухи о введении специальных расцветок для ремней безопасности

В последнее время в СМИ появились сообщения о возможном введении специальных расцветок для ремней безопасности и запрете заглушек. Однако МВД России не выдвигало таких инициатив.

Выяснилось, что эти обсуждения возникли после научного исследования, проведенного в 2024 году. Эксперты изучали, как повысить использование ремней безопасности и снизить ошибочные штрафы, когда ремень есть, но его плохо видно на камерах. Рассматривались различные методы и способы воздействия на участников дорожного движения, сформированные в том числе по результатам социологического опроса, экспертного мнения и анализа зарубежного опыта.

Среди возможных мер рассматривали и более заметные ремни, но это лишь идеи для дискуссии, а не готовые законопроекты.

Главная задача таких исследований – анализ причин ДТП и поиск способов сделать дорожное движение безопаснее. На данный момент никаких изменений в правила использования ремней безопасности не планируется.

«Информируем, что положения научно-исследовательской работы не являются официальной позицией МВД России и выдвинуты авторским коллективом в рамках научной дискуссии. На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов», — говорится в сообщении Научного центра Безопасности дорожного движения МВД.

Источник: нцбдд.мвд.рф