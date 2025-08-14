#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

«Веселые» ремни безопасности никто не предлагал

В МВД опровергли слухи о введении специальных расцветок для ремней безопасности

В последнее время в СМИ появились сообщения о возможном введении специальных расцветок для ремней безопасности и запрете заглушек. Однако МВД России не выдвигало таких инициатив.

Рекомендуем
Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

Выяснилось, что эти обсуждения возникли после научного исследования, проведенного в 2024 году. Эксперты изучали, как повысить использование ремней безопасности и снизить ошибочные штрафы, когда ремень есть, но его плохо видно на камерах. Рассматривались различные методы и способы воздействия на участников дорожного движения, сформированные в том числе по результатам социологического опроса, экспертного мнения и анализа зарубежного опыта.

Среди возможных мер рассматривали и более заметные ремни, но это лишь идеи для дискуссии, а не готовые законопроекты.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Главная задача таких исследований – анализ причин ДТП и поиск способов сделать дорожное движение безопаснее. На данный момент никаких изменений в правила использования ремней безопасности не планируется.

«Информируем, что положения научно-исследовательской работы не являются официальной позицией МВД России и выдвинуты авторским коллективом в рамках научной дискуссии. На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов», — говорится в сообщении Научного центра Безопасности дорожного движения МВД.

Источник: нцбдд.мвд.рф

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 216
14.08.2025 
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0