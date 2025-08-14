Экология
Интерес россиян к этим автомобилям резко вырос

«Автостат»: продажи новых электромобилей в РФ показали рост впервые за год

В июле 2025 года в России было реализовано 1257 новых электромобилей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (продано 1094 электрокара). Эксперты отмечают, что в данном сегменте авторынка продажи показали положительную динамику впервые за последние 13 месяцев.

Последний раз рост наблюдался в июне 2024 года (+2%). В текущем году объем продаж за месяц впервые превысил 1 тысячу единиц.

Лидером по продаже новых электромобилей стал китайский бренд Zeekr с 313 проданными экземплярами. Далее идут российские производители Москвич и Evolute с 249 и 224 реализованными электрокарами соответственно.

В пятерке лидеров также присутствуют китайские компании Avatr (87 штук) и BYD (67 штук). Продажи остальных брендов электромобилей не достигли 50 единиц.

За первые семь месяцев 2025 года в России реализовали 5655 новых электромобилей, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля электромобилей в общем объеме авторынка снизилась с 1,3% в 2024 году до 0,9% в 2025 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: «Автостат»

Ушакова Ирина
14.08.2025 
