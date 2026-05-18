Первый электрокар: самые частые ловушки для новичка

При выборе электрокара не стоит гнаться за дешевой комплектацией

Переход на электромобиль обещает экономию, но новички часто совершают ошибки, которые стоят денег и нервов, отмечают эксперты издания 110km.ru.

Первая из них – погоня за дешевой комплектацией. Не жертвуйте емкой батареей, тепловым насосом и подогревом сидений, иначе зимой вы замерзнете и застрянете.

Особенно это касается емкости аккумулятора: если планируются поездки не только по городу, стоит выбирать версию с большей емкостью батареи.

Кстати, о погоде: многие недооценивают, как холод и агрессивная езда по трассе сокращают запас хода – почти вдвое.

Для эффективной зарядки на быстрой станции аккумулятор должен быть предварительно прогрет.

Не надейтесь на общественные станции в городе: найти свободную у дома сложно, а время стоянки ограничено. Часто приходится конкурировать с соседями, а время стоянки на общественных станциях ограничено. Хороший вариант - зарядка на работе или в торговом центре, где можно совместить процесс с делами.

Для владельцев частных домов разумнее установить дома собственную Wallbox – зачастую это не роскошь, а необходимость. А сэкономить удастся, если заряжать машину ночью, когда тарифы дешевле.

И забудьте про рекламные цифры запаса хода: в реальности они всегда ниже, особенно зимой или с полной загрузкой.

Никогда не планируйте поездки «впритык» – зарядные станции могут быть сломаны или заняты, всегда стройте маршрут с запасом.

В дальней дороге не заряжайте батарею до ста процентов, остановитесь на 80%: последние проценты набираются слишком долго. Пока вы пьете кофе или разминаете ноги после дороги, проходит всего 15–30 минут – и этого времени достаточно, чтобы современный электрокар набрал километров на 200. Правда, если батарея холодная, процесс пойдет медленнее, поэтому перед зарядкой не забудьте заранее прогреть аккумулятор через меню автомобиля.

Чтобы батарея служила годами, держите уровень заряда между 20 и 80% и избегайте глубоких разрядов.

На загородных трассах отлично работает режим свободного качения: отпустите педаль и позвольте машине катиться без энергии. А с помощью лепестков на руле можно регулировать силу рекуперации – это поможет использовать запас батареи максимально эффективно.

Источник:  110km.ru
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
18.05.2026 
Фото:freepik / freepik
