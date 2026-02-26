5 мифов об электромобилях: пора перестать бояться и начать пользоваться

Один из самых древних стереотипов: электромобиль – игрушка с небольшим запасом хода

Разберем самые популярные предубеждения. И посмотрим, где заканчиваются страхи и начинается реальность.

Миф №1. Электромобиль – это игрушка с небольшим запасом хода

Это утверждение давно устарело.

Современные серийные электрокары среднего и премиального сегмента спокойно проходят 350–500 км на одном заряде в смешанном цикле, а флагманы – и более 600 км.

Для большинства владельцев этого достаточно с большим запасом: средний дневной пробег в городе составляет всего 30–50 км.

Главная задача уже не в увеличении дальности, а в развитии зарядной инфраструктуры.

Сеть быстрых зарядных станций активно формируется. При мощности зарядных станций 100–150 кВт можно пополнить заряд батареи с 10 до 80% всего за 25–40 минут – примерно столько занимает обычная остановка на обед в дороге.

Кроме того, на рынке постоянно появляются новые технологичные решения.

Так, например, «Росатом» и «Яндекс Электро» совместно развивают сеть зарядных станций, размещая их в оптимальных локациях, – точки выбирает ML-модель Яндекса.

Это значит, что новые станции появляются именно там, где они нужнее всего, – в «точках притяжения» электромобилистов.

Спрос на подзарядку уже ощутим, особенно в крупных городах.

Например, в Москве за лето 2025 года количество сессий на станциях сети зарядных станций «Росатом» выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Сегодня инфраструктура «Росатома» насчитывает более 270 быстрых зарядных станций в 16 регионах страны – от Калининграда до Челябинска – и уже занимает около 10% рынка быстрых зарядных станций России.

Сообщество электромобилистов превысило 23 000 активных пользователей, и этот показатель продолжает расти.

Миф №2. Батарея быстро деградирует и через пару лет потребует замены

Производители дают серьезные гарантии на силовые батареи (традиционно 8 лет или 160 тыс. км, с сохранением 70-80% емкости). Реальные данные от владельцев, накопленные за последнее десятилетие, показывают, что среднегодовая деградация составляет около 1-2%.

Это означает, что через 5 лет автомобиль, в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения, может потерять 5-10% от исходного запаса хода. Большинство современных батарей рассчитаны на срок службы, сопоставимый с жизненным циклом самого автомобиля.

Главные враги батареи – постоянная 100%-ная зарядка, систематический разряд «в ноль» и частое использование быстрых зарядок в экстремальных температурах. Если соблюдать существующие рекомендации, при обычной повседневной эксплуатации ресурс аккумуляторов весьма велик.

Миф №3. Электромобили не экологичны, так как электроэнергия производится на ТЭЦ

Это сложный вопрос, требующий системного взгляда. Да, при производстве электромобиля (особенно батареи) углеродный след выше, чем у аналогичной бензиновой машины. Однако в процессе эксплуатации электрокар не производит прямых выбросов. Многочисленные исследования, учитывающие «грязный» способ генерации электроэнергии, подтверждают, что за весь срок службы (от производства до утилизации) электромобиль оказывает меньшее воздействие на климат, особенно с учетом увеличения доли «чистой» энергии в энергосистеме.

Истинно «зеленым» электромобиль становится только тогда, когда потребляемая им энергия произведена на низкоуглеродных источниках – атомных и гидроэлектростанциях или объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Поэтому сертификат «Чистая энергия "Росатома"» – это не просто красивая фраза, а гарантия происхождения энергии. Экологически сознательный клиент может быть уверен, что значительная часть электроэнергии в сети выработана на атомной электростанции «Росатома» – Ленинградской АЭС.

По итогам 2025 года автомобилисты потребили на ЭЗС компании порядка 6 млн кВт ч чистой электроэнергии АЭС. А значит, в атмосферу не улетели «лишние» 5 тысяч тонн углекислого газа.

Параллельно с развитием электротранспорта в России создается инфраструктура для экологически безопасной утилизации и повторного использования отработавших аккумуляторов. Так, например, у батарей, отслуживших свой срок на электробусе, еще остается 40–50% мощности. В Москве они уже сейчас используются как накопители энергии для собственных нужд метро.

Миф №4. Электромобили воспламеняются при аварии, их трудно потушить

Статистика показывает, что электромобили горят реже, чем автомобили с ДВС. По подсчетам компании Tesla, одно возгорание электрической машины происходит раз в 209 млн км пробега, в то время как для бензиновых машин этот показатель значительно выше – раз в 29 млн км пробега.

Возгорание электрической батареи довольно сложно потушить из-за явления «теплового разгона» (цепной реакции в ячейках). Но, во-первых, подавляющее большинство ДТП с электромобилями не приводит к возгоранию аккумуляторов. Во-вторых, сейчас производители разрабатывают системы безопасного отключения батарей на случай аварий и защищают их прочным корпусом. Пожарные, в свою очередь, используют специальный протокол для тушения аккумуляторов.

Так что представление о том, что при любой аварии электромобиль может загореться и его невозможно будет потушить – не более чем миф.

Миф №5. Электромобили – это слишком дорого

На старте покупки электромобиль, как правило, дороже аналога с ДВС примерно на 30%. Однако государство предоставляет на них субсидии.

Самый дешевый электромобиль в России на начало 2026 года – Evolute i-Joy. Официальная цена на него стартует от 2 775 000 рублей, но благодаря господдержке (925 тыс. рублей) его реальная стоимость составляет 1 850 000 рублей, правда, за базовую версию Business.

Кроме того, при покупке электромобиля стоит учитывать совокупную стоимость владения за 5-7 лет.

Топливо

Стоимость электроэнергии для зарядки в разы ниже, чем бензина или дизеля на тот же пробег.

Обслуживание

В электромобиле практически нечего обслуживать: нет масла в двигателе, фильтров, свечей зажигания, сложной коробки передач, выхлопной системы. Тормозные колодки приходится менять реже из-за рекуперативного торможения. Это серьезная экономия на регулярном ТО.

Льготы, налоги и парковки

Во многих регионах для владельцев электромобилей действуют льготы: бесплатные муниципальные парковки, бесплатный проезд по платным дорогам, разрешение ездить по полосам для общественного транспорта.

По данным на 2025 год, в 33 регионах России владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога. Правда, со своими условиями. Среди них: Москва (льгота действует до 1 января 2030 года), Московская область (до 1 января 2027 года), Санкт-Петербург (льгота действует на 5 лет с даты регистрации автомобиля, если он новый и выпущен на территории ЕАЭС), Ленинградская область (полное освобождение от налога), Калужская область (бессрочное освобождение). Подробнее об этом можно узнать здесь.

В долгосрочной перспективе, особенно при больших ежегодных пробегах, электромобиль уже сегодня может быть выгоднее авто с ДВС. Кроме того, с развитием технологий и ростом объемов производства цены на новые электрокары продолжают снижаться.

В некоторых городах и регионах РФ есть бесплатные зарядные станции для электромобилей. Это могут быть как муниципальные точки, так и терминалы коммерческих организаций, которые не требуют оплату за подзарядку. Чаще всего они расположены возле многофункциональных центров «Мои документы» или крупных ТЦ.

Вывод

Многие мифы об электромобилях – это либо отголоски ранних этапов развития технологии (2010-е годы), либо упрощенные, эмоционально окрашенные трактовки сложных технических вопросов.

Пора принять, что электромобиль – это другой, более современный тип транспорта со своими сильными сторонами (динамика, экономичность, тишина, отсутствие локальных выбросов) и текущими ограничениями, о которых мы упомянули выше. При этом ограничения эти временные и благодаря развитию технологий вполне преодолимые.

Тренд на электрификацию – мировая реальность, открывающая новые возможности благодаря технологическому прогрессу и заботе об экологии. Это будущее, которое уже наступило, и за ним огромный потенциал.

Справка

По данным аналитического агентства «Автостат», на конец 2025 года парк зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей в России достиг 6,5 тысяч единиц. При этом наиболее развитая инфраструктура традиционно сосредоточена в столичном регионе: согласно подсчетам BusinesStat, в Москве уже насчитывается 1249 станций, в Московской области – 992.

В среднем по России на одну зарядную станцию приходится 23 электромобиля. В Московской области этот показатель значительно ниже среднего и составляет всего 12 машин на одну ЭЗС, тогда как в Москве, несмотря на большое абсолютное число станций, нагрузка выше – 42 электромобиля на станцию.

