Запчасти для автомобилей стали доступнее в России
Цены на запчасти для автомобилей в России пришли в стабильное состояние, а по некоторым позициям в июле снизились на 5-10% по сравнению с январем, сообщают участники рынка в интервью «Ъ».
Согласно данным «Авито», наиболее заметное снижение цен наблюдается на детали китайских марок и Mazda (-8%), а также Mercedes-Benz (-5%). В то же время стоимость запчастей для BMW, Land Rover, Peugeot-Citroen, Volvo, Honda и SAT осталась без изменений. В то время как запчасти для Lada подорожали на 5%, цены на комплектующие Toyota увеличились на 8%. Цены на запчасти для Hyundai и Kia выросли на 12% в популярных категориях.
Юлия Трушкова, директор по сервису «Рольфа», связывает изменения с расширением ассортимента, тогда как Татьяна Овчинникова, директор Fit Service, указывает на укрепление рубля как причину. Она отметила: «Запчасти, в основном, импортируются, и поэтому их цена зависит от курса».
Также снижение цен на автозапчасти, в среднем, на 10% с начала года подтвердил Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево». Например, по его словам, воздушный фильтр для Volvo стоил 13,14 тыс. рублей в январе, а в июле его стоимость составила 10,42 тыс. рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.
Источник: «Коммерсантъ»