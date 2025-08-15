Еще мощнее и быстрее: новый эксклюзивный суперкар с безумной ценой

Lamborghini анонсировала новую модель суперкара Fenomeno за 105 млн рублей

Компания Lamborghini представила новую модель суперкара Fenomeno, которая будет показана на предстоящей Неделе автомобилей в Монтерее. Автомобиль основан на платформе Revuelto и будет выпущен всего в 29 экземплярах. Каждая машина будет стоить около 3,5 миллиона долларов (примерно 105 млн рублей), что делает Fenomeno одной из самых эксклюзивных моделей бренда.

Дизайн нового суперкара отличается агрессивными чертами: угловатые фары, большие воздухозаборники и цветной сплиттер на переднем бампере подчеркивают спортивный стиль. Обновленные кузовные панели, включая карбоновый капот и заднюю часть, придают автомобилю особую индивидуальность. Fenomeno также будет оборудован Y-образными светодиодными фарами и четырьмя центральными выхлопными трубами.

В интерьере нового Fenomeno остались многие элементы от Revuelto, такие как рулевое колесо, центральный экран и дисплей для пассажиров. Однако силовая установка суперкара была значительно модернизирована.

Он оснащен гибридной системой V12 с 6,5-литровым двигателем, мощность которого увеличена до 833 лошадиных сил, а дополнительная батарея на 7 кВтч позволяет достичь общей мощности в 1065 лошадиных сил. Электрическая тяга обеспечивает запас хода в 20 километров, ускорение до 100 км/ч происходит всего за 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 350 километров в час.

Источник: Carscoops