#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Еще мощнее и быстрее: новый эксклюзивный суперкар с безумной ценой

Lamborghini анонсировала новую модель суперкара Fenomeno за 105 млн рублей

Компания Lamborghini представила новую модель суперкара Fenomeno, которая будет показана на предстоящей Неделе автомобилей в Монтерее. Автомобиль основан на платформе Revuelto и будет выпущен всего в 29 экземплярах. Каждая машина будет стоить около 3,5 миллиона долларов (примерно 105 млн рублей), что делает Fenomeno одной из самых эксклюзивных моделей бренда.

Рекомендуем
Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

Дизайн нового суперкара отличается агрессивными чертами: угловатые фары, большие воздухозаборники и цветной сплиттер на переднем бампере подчеркивают спортивный стиль. Обновленные кузовные панели, включая карбоновый капот и заднюю часть, придают автомобилю особую индивидуальность. Fenomeno также будет оборудован Y-образными светодиодными фарами и четырьмя центральными выхлопными трубами.

В интерьере нового Fenomeno остались многие элементы от Revuelto, такие как рулевое колесо, центральный экран и дисплей для пассажиров. Однако силовая установка суперкара была значительно модернизирована.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Он оснащен гибридной системой V12 с 6,5-литровым двигателем, мощность которого увеличена до 833 лошадиных сил, а дополнительная батарея на 7 кВтч позволяет достичь общей мощности в 1065 лошадиных сил. Электрическая тяга обеспечивает запас хода в 20 километров, ускорение до 100 км/ч происходит всего за 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 350 километров в час.

Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 933
15.08.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0