В России нетрезвых начнут проверять по новым правилам

С 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей

С 1 сентября вступит в силу обновленный порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. Теперь интервал между проверками с помощью алкотестера увеличится. Также введен срок для сдачи мочи на анализ. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе Евгений Машаров.

Он заметил, что в процедуре не произошло значительных изменений, однако некоторые этапы теперь уточнены. Главное новшество – увеличение интервала между двумя пробами на алкотестере: если раньше он составлял 15–20 минут, то с 1 сентября он будет составлять 15–25 минут.

Кроме того, появился срок в 30 минут для сдачи мочи на анализ после направления на химико-токсикологическое исследование. Если анализ мочи не будет сдан в этот промежуток, придется сдавать кровь. Также медорганизации должны хранить биоматериалы в течение трех месяцев с момента оформления справки, а полученные масс-спектры на электронных носителях – в течение пяти лет.

Еще одним значимым изменением стало обязательное указание сведений о приеме лекарств в направлениях на химико-токсикологическое исследование.

«Эти нововведения направлены на повышение объективности результатов медицинских обследований, и если гражданин усомнится в их корректности, он сможет обжаловать данные результаты в суде. Я считаю, что ужесточение правил проверки на алкоголь и наркотики является важным шагом к повышению безопасности на дорогах России», – добавил Машаров.

Он также подчеркнул, что правила медосвидетельствования касаются не только водителей, но и случаев проверки на алкоголь или наркотики у работников, несовершеннолетних, лиц, совершивших административные правонарушения, а также в случае, когда результаты обследования нужны для уголовных дел. Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: РБК

0