Новый 160-сильный кроссовер Audi по цене Весты вышел на рынок

В КНР начались продажи обновленного Audi Q2L стоимостью от 1,9 млн рублей

В Китае в продаже появился новый Audi Q2L – компактный кроссовер, цена которого варьируется от 172 до 186 юаней (что составляет примерно 1,9-2,06 млн рублей).

Рестайлинг коснулся элементов дизайна, включая решетку радиатора и оптику с иной окантовкой. Главным обновлением стала мультимедиа, теперь имеющая экран диагональю 8,8 дюйма и поддержку CarPlay.

Длина обновленного Q2L составляет 4270 мм, а колесная база – 2628 мм.

Под капотом кроссовера установлен 160-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом S-tronic.

Audi Q2L

Источник: ITHome