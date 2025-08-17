Новый 160-сильный кроссовер Audi по цене Весты вышел на рынок
В КНР начались продажи обновленного Audi Q2L стоимостью от 1,9 млн рублей
В Китае в продаже появился новый Audi Q2L – компактный кроссовер, цена которого варьируется от 172 до 186 юаней (что составляет примерно 1,9-2,06 млн рублей).
Рестайлинг коснулся элементов дизайна, включая решетку радиатора и оптику с иной окантовкой. Главным обновлением стала мультимедиа, теперь имеющая экран диагональю 8,8 дюйма и поддержку CarPlay.
Длина обновленного Q2L составляет 4270 мм, а колесная база – 2628 мм.
Под капотом кроссовера установлен 160-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом S-tronic.
Audi Q2L
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: ITHome
Фото:ITHome
33674
17.08.2025
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0