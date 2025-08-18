Нужно ли греть двигатель летом? Разбираемся с автомеханиками

#
Жаркие споры о летнем прогреве двигателя не угасают. Одни водители уверены, что это обязательный ритуал, другие считают его бесполезной тратой времени и бензина.

Истина, как часто бывает, кроется в деталях – все зависит от того, как и когда используется автомобиль, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

В теплые дни моторное масло сохраняет хорошую текучесть и быстро достигает рабочей температуры. Если машина эксплуатируется регулярно – каждый день или через день – долгий прогрев на холостых действительно не нужен.

Достаточно завести двигатель, дождаться стабильных оборотов и начать движение без резких нагрузок. Первые пару минут лучше ехать плавно, давая маслу равномерно распределиться по системе.

Однако если автомобиль простоял без движения неделю или дольше, ситуация меняется. За это время масляная пленка на деталях частично стекает в поддон, а резиновые уплотнители теряют эластичность. В таком случае короткий прогрев – буквально 1-2 минуты на холостом ходу – пойдет на пользу. За это время масло успеет прокачаться по каналам, восстановив защиту трущихся поверхностей, а сальники слегка прогреются, снижая риск протечек.

Таким образом, при ежедневной езде трогайтесь сразу, но без резких нагрузок, а после долгого простоя дайте мотору немного поработать на месте.

Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
18.08.2025 
