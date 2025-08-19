Правый руль теряет рынок: что меняется в импорте подержанных автомобилей

Сергей Целиков назвал 3 ключевых тренда импорта подержанных автомобилей

Анализ данных за последние годы показывает три устойчивых тренда на рынке ввезенных автомобилей с пробегом, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Рост импорта

Объем ввоза подержанных авто увеличивается четвертый год подряд. В 2022 году прирост составил 91%, в 2023-м — 49%, а в 2024-м — еще 2%. За 7 месяцев 2025 года в Россию ввезено 229 тыс. б/у машин, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Смена приоритетов: левый руль вытесняет правый

Если в 2022 году 88% ввезенных машин были с правым рулем, то сейчас их доля сократилась до 51%. В 2025 году импорт «праворульных» авто снизился на 10%, тогда как поставки «леворульных» выросли на 33%.

Новые лидеры среди стран-поставщиков

Япония постепенно теряет доминирование, хотя остается крупнейшим источником (112 тыс. авто за 7 месяцев 2025 года).

Южная Корея и Китай демонстрируют взрывной рост: ввоз машин из Кореи вырос на 94% (51 тыс.), а из Китая — на 406% (30 тыс.).

Беларусь и Киргизия резко сократили поставки (–77% и –78% соответственно).

Грузия становится важным транзитным направлением (+244%), но пока объемы невелики (16 тыс. авто против 112 тыс. из Японии).

Эти изменения наглядно отражают перестройку логистических цепочек и предпочтений российских автопокупателей.