Эти модели Toyota лучше не покупать

Toyota воспринимается как стандарт мирового автопрома, но в её модельном ряду есть автомобили, которые лучше не покупать, рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

Он отметил, что стоит начать с Toyota bZ4x, первого электромобиля бренда, который стал разочарованием. Эта модель вышла на рынок уже устаревшей, уступая не только корейским, но и китайским конкурентам по запасу хода и мультимедийным технологиям. Кроме того, в холодную погоду bZ4x теряет заряд, что стало частой причиной критики.

В списке моделей, которых стоит избегать, также значатся и культовые, но старые автомобили, как Toyota Mark II. Ранее они имели свои фан-клубы, но сейчас покупка такой машины рискует обернуться проблемами, учитывая высокие цены на них.

Среди актуальных бензиновых моделей эксперт упомянул купе Supra и минивэн Sienna. Supra стала спорной из-за совместной работы японских и немецких инженеров, тогда как Sienna сталкивается с частыми негативными отзывами от американских владельцев на тему надежности.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

18.08.2025 
