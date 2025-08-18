Эти модели Toyota лучше не покупать
Toyota воспринимается как стандарт мирового автопрома, но в её модельном ряду есть автомобили, которые лучше не покупать, рассказал автоэксперт Александр Ковалев.
Он отметил, что стоит начать с Toyota bZ4x, первого электромобиля бренда, который стал разочарованием. Эта модель вышла на рынок уже устаревшей, уступая не только корейским, но и китайским конкурентам по запасу хода и мультимедийным технологиям. Кроме того, в холодную погоду bZ4x теряет заряд, что стало частой причиной критики.
В списке моделей, которых стоит избегать, также значатся и культовые, но старые автомобили, как Toyota Mark II. Ранее они имели свои фан-клубы, но сейчас покупка такой машины рискует обернуться проблемами, учитывая высокие цены на них.
Среди актуальных бензиновых моделей эксперт упомянул купе Supra и минивэн Sienna. Supra стала спорной из-за совместной работы японских и немецких инженеров, тогда как Sienna сталкивается с частыми негативными отзывами от американских владельцев на тему надежности.
Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Российская газета»