Таксопарки России готовят распродажу подержанных иномарок

В РФ таксопарки готовятся к массовой продаже б/у иномарок в марте 2026 года

Российские службы такси готовятся к значительной распродаже подержанных иностранных автомобилей в марте 2026 года. Соответствующая информация была озвучена представителями отрасли на Международном евразийском форуме такси (МЕФТ).

Это связано с новыми законодательными актами, регулирующими локализацию средств передвижения для такси и легковых перевозок. В данный момент доля подержанных иномарок составляет более 80% в автопарках перевозчиков, и предполагается, что они будут массово выставлены на продажу в начале марта следующего года.

В мае 2025 года Госдума приняла закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. В прошлом месяце стало известно о намерениях Минпромторга сделать российские запасные части обязательными для всех автомобилей в данной категории. Министерство планирует в сентябре обнародовать список моделей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

Источник: «Известия»