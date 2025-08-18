#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Таксопарки России готовят распродажу подержанных иномарок

В РФ таксопарки готовятся к массовой продаже б/у иномарок в марте 2026 года

Российские службы такси готовятся к значительной распродаже подержанных иностранных автомобилей в марте 2026 года. Соответствующая информация была озвучена представителями отрасли на Международном евразийском форуме такси (МЕФТ).

Рекомендуем
Современный бизнес-класс или советская Волга? Тест-сравнение

Это связано с новыми законодательными актами, регулирующими локализацию средств передвижения для такси и легковых перевозок. В данный момент доля подержанных иномарок составляет более 80% в автопарках перевозчиков, и предполагается, что они будут массово выставлены на продажу в начале марта следующего года.

В мае 2025 года Госдума приняла закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. В прошлом месяце стало известно о намерениях Минпромторга сделать российские запасные части обязательными для всех автомобилей в данной категории. Министерство планирует в сентябре обнародовать список моделей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1837
18.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0