Этот популярный кроссовер получит полный привод для России
В скором времени к моделям китайского бренда Soueast S07 и S09, уже доступным на российском рынке, добавится новый «младший» кроссовер S06. Автовладельцы смогут выбрать между передним и полным приводом, а также между механической и автоматической трансмиссиями.
Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили», ссылающемся на источники, осведомленные о процессе сертификации новинки.
Официальный анонс выхода Soueast S06 назначен на начало 2026 года, хотя модель еще не появилась в продаже. Известно, что Soueast S06 является близким аналогом обновленного Jetour Dashing.
Согласно сведениям, Soueast S06 будет оборудован бензиновым двигателем с объемом от 1,5 до 2,0 литров. Трансмиссионная система будет включать как механическую, так и автоматическую коробку передач.
Размеры кроссовера составляют 4616 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1685 мм в высоту, а расстояние между колесами равно 2720 мм.
В зависимости от уровня комплектации, в интерьере автомобиля будет установлен сенсорный экран размером 12,8 или 15,6 дюйма. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Селектор трансмиссии расположен за двухспицевым рулевым колесом, а на центральном тоннеле есть место для зарядки смартфонов. Аналогичный кроссовер в ОАЭ стоит от 82 950 до 114 450 дирхамов, что соответствует приблизительно 1,8-2,5 миллиона рублей по текущему курсу.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.
