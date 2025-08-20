Новый 1380-сильный кроссовер совсем скоро появится в России: подробности

Дилеры начнут продавать гибридный кроссовер Zeekr 9X в России осенью

Российские автодилеры намерены начать реализацию премиального гибридного кроссовера Zeekr 9X осенью. Сообщение об этом поступило от представителей нескольких дилерских сетей. Автомобиль завезут в страну по схеме параллельного импорта.

В холдинге «Рольф» отметили, что эта модель относится к премиальным кроссоверам. В «Авилоне» заявили, что их клиенты уже ожидают Zeekr 9X, однако продажи начнутся позже, поскольку он еще не появился на рынке Китая.

Премьера Zeekr 9X состоялась на Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года. Кроссовер отличается угловатым дизайном, перекликающимся с минивэном Zeekr 009.

Автомобиль построен на новой модульной платформе SEA-S, использующей технологию SEA Hybrid, и оснащен аккумулятором Freevoy от CATL емкостью 70 кВтч, который является одним из самых больших среди легковых гибридов.

Что касается технических характеристик, кроссовер будет иметь гибридный двигатель общей мощностью 1381 л.с. Разгон до 100 км/ч займет всего 3,1 секунды, а максимальная скорость составит 240 км/ч. Заявленный запас хода превышает 1000 км. В Китае предварительный заказ на модель стартует в августе текущего года, после чего ожидается официальный запуск продаж.

Zeekr 9X

