Стал просторнее: самый продаваемый в мире автомобиль обновился

В Китае представили самую большую Tesla Model Y с шестью сиденьями

Компания Tesla представила новую модификацию своего электрокроссовера Model Y, получившую название Model YL. Данная версия отличается увеличенной длиной кузова и включает три ряда сидений. Продажа Tesla Model YL будет осуществляться исключительно с двухмоторной силовой установкой, а стартовая цена составит 339 юаней (примерно 3,8 миллиона рублей).

Внешне Model YL выглядит схожей с обычной моделью, но имеет увеличенные габариты. Колёсная база новой версии выросла на 150 миллиметров, достигая 3040 миллиметров, а общая длина кроссовера теперь составляет 4976 миллиметров.

Внутри модель оборудована сиденьями с улучшенной конструкцией. Задние сиденья имеют электроприводы складывания, что позволяет увеличить грузовой объем до 2539 литров при опущенных спинках.

Каждое сиденье имеет свои USB-порты, подстаканники на задних сиденьях и выдвижные подлокотники на втором ряду. Также модернизированы воздуховоды системы климат-контроля.

Изменены также центральный тоннель, отделка интерьера и вырос дисплей медиасистемы до 16 дюймов (в стандартной версии его размер составляет 15,4 дюйма). Tesla Model YL будет оснащена двумя электромоторами мощностью 193 и 269 л.с. в паре с 82-киловаттной батареей, благодаря чему кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и имеет запас хода 751 километр. На данный момент производитель не сообщил о возможной продаже этой модели на рынках, кроме Китая.

В 2023 году электрический кроссовер Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире, обогнав лидера Toyota Corolla. Такую статистику обнародовали аналитики Focus2Move.

