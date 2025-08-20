Экология
26 августа

Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...
26 августа

Двигатели этих новых автомобилей внезапно ломаются прямо на ходу
26 августа
В США подали коллективный иск против Nissan...
В США подали коллективный иск против Nissan...
Volkswagen Teramont
26 августа
В России в продажу вышел Volkswagen Teramont...
В России в продажу вышел Volkswagen Teramont...

Стал просторнее: самый продаваемый в мире автомобиль обновился

В Китае представили самую большую Tesla Model Y с шестью сиденьями

Компания Tesla представила новую модификацию своего электрокроссовера Model Y, получившую название Model YL. Данная версия отличается увеличенной длиной кузова и включает три ряда сидений. Продажа Tesla Model YL будет осуществляться исключительно с двухмоторной силовой установкой, а стартовая цена составит 339 юаней (примерно 3,8 миллиона рублей).

Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Внешне Model YL выглядит схожей с обычной моделью, но имеет увеличенные габариты. Колёсная база новой версии выросла на 150 миллиметров, достигая 3040 миллиметров, а общая длина кроссовера теперь составляет 4976 миллиметров.

Внутри модель оборудована сиденьями с улучшенной конструкцией. Задние сиденья имеют электроприводы складывания, что позволяет увеличить грузовой объем до 2539 литров при опущенных спинках.

Каждое сиденье имеет свои USB-порты, подстаканники на задних сиденьях и выдвижные подлокотники на втором ряду. Также модернизированы воздуховоды системы климат-контроля.

Изменены также центральный тоннель, отделка интерьера и вырос дисплей медиасистемы до 16 дюймов (в стандартной версии его размер составляет 15,4 дюйма). Tesla Model YL будет оснащена двумя электромоторами мощностью 193 и 269 л.с. в паре с 82-киловаттной батареей, благодаря чему кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и имеет запас хода 751 километр. На данный момент производитель не сообщил о возможной продаже этой модели на рынках, кроме Китая.

В 2023 году электрический кроссовер Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире, обогнав лидера Toyota Corolla. Такую статистику обнародовали аналитики Focus2Move.

Tesla Model YL
Tesla Model YL
Tesla Model YL
Tesla Model YL
Tesla Model YL
Tesla Model YL
Tesla Model YL
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Источник:  AutoHome
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 466
20.08.2025 
Фото:Autohome
0