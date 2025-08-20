В Mitsubishi оценили возможность возвращения в Россию

В штаб-квартире Mitsubishi сообщили об отсутствии планов по возвращению в РФ

Mitsubishi Motors Corporation не готова принимать решения о возможности возвращения на российский рынок после недавних переговоров президентов США и России на Аляске, сообщается в заявлении штаб-квартиры компании.

Представитель отдела по связям с общественностью Шиори Акияма отметила, что компания надеется на то, что текущий диалог приведет к разрешению конфликта на Украине и улучшит мировую ситуацию. Однако, по ее словам, пока для японских бизнесменов ситуация в России осталась неизменной.

«В настоящее время мы не готовы выносить какие-то конкретные решения», – добавила она.

Mitsubishi подтвердила, что марка сохраняет ограниченное присутствие на российском рынке, продолжая оказывать поддержку своим клиентам в России через послепродажное обслуживание и соблюдая свои обязательства как производитель, придерживаясь санкционных норм.

«Производство автомобилей Mitsubishi в России было приостановлено с апреля 2022 года, и мы официально решили его не возобновлять», – прокомментировал ситуацию Autonews.ru генеральный менеджер по глобальным коммуникациям Mitsubishi Motors Юсуке Кавамото.

