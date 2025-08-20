150 л.с., полный привод: проверенный кроссовер снова можно купить в России

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Subaru Forester по цене от 3 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. На одном из бесплатных сайтов объявлений цены на него начинаются от 3 млн рублей.

В такую сумму новый Subaru Forester в комплектации Sport оценили во Владивостоке. Местная фирма предлагает доставить праворульный кроссовер белого цвета с бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра мощностью 177 л.с., вариатором и полным приводом. Оснащение у автомобиля богатое.

Для сравнения, в Новосибирске за 3 300 000 рублей можно заказать леворульный кроссовер, который лишь на 300 тысяч дороже, но будет оснащен 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. и тем же бесступенчатым вариатором. По фотографиям видно, что у него есть большой электролюк, электрорегулировка передних сидений и полноценная медиасистема с сенсорным дисплеем.

Subaru Forester

В Хабаровске на 100 тысяч рублей дороже предлагается новый праворульный Subaru Forester в комплектации STI Sport с тем же 177-сильным турбомотором объемом 1,8 литра, вариатором и полным приводом.

Кроссоверы также выставлены на продажу в Белгороде за 3 950 000 рублей, во Владивостоке за 4 350 000 рублей, в Краснодаре за 4 599 000 рублей и за 4 800 000 рублей в Архангельске и Нижнем Новгороде.

Subaru Forester

Новые кроссоверы можно найти еще в ряде российских городов. Некоторые модели оснащены еще одним вариантом мотора: 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 185 л.с., который также работает в паре с бесступенчатым вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.