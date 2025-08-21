#
Оформить автокредит онлайн через «ВТБ Авто» можно за 10 минут

«ВТБ Авто» запускает подачу онлайн-заявок на кредит

Сервис покупки автомобилей «ВТБ Авто» предложил клиентам услугу подачи онлайн-заявки и одобрения кредита за 10 минут, сообщили в пресс-службе ВТБ. Теперь нет необходимости приезжать в банк, все этапы можно пройти удаленно.

Комментарий эксперта

Сергей Медынский, Генеральный директор «ВТБ Авто»:

- Мы готовы предложить нашим покупателям доступ ко всем преимуществам дистанционного кредитования. Теперь получить одобрение по кредиту на машины можно из любой точки страны. При этом скорость оформления онлайн-кредита не превышает 10 минут. Мы полагаем, что услуга подачи онлайн-заявок будет пользоваться высоким спросом среди тех, кто решил приобрести авто в кредит.

Сделка включает четыре этапа: сначала клиент выбирает автомобиль на онлайн-витрине «ВТБ Авто», подбирает удобные параметры кредита, через Госуслуги направляет заявку в банк-партнер, и при одобрении, подписывает договор при передаче машины.

Услуга запущена при техническом партнерстве с финтех-компанией «Баланс-Платформа».

«Вместе с «ВТБ Авто» мы создаем не просто сервис, а новую экосистему, изменяя привычный подход к совершению покупки авто онлайн. Синергия технологий «Баланс-Платформы», лицензия оператора финансовых платформ ОФМ и богатый опыт «ВТБ Авто» позволяет предложить клиентам лучшее решение на рынке», – заявил руководитель вертикали «Авто» компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин.

Источник:  Пресс-служба ВТБ
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
21.08.2025 
