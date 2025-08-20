Авторынок РФ стал третьим в ЕС: кого обошла Россия

#
Российский авторынок в общеевропейском рейтинге по продажам автомобилей поднялся с шестого места в июне на третье в июле, передает агентство «Автостат» со ссылкой на исследование консалтинговой компании GlobalData и портала Just Auto.

Лидером по итогам июля осталась Германия, где было продано 264 802 новых автомобиля, что на 11,1% больше, чем в аналогичный месяц 2024 года. На втором месте оказалась Великобритания с показателем 140 154 автомобиля, который снизился на 5% по сравнению с прошлым годом. В России, занявшей третье место, было реализовано 120 649 новых легковых машин, что на 11,4% меньше, чем в июле 2024 года.

Далее следуют Италия (118 493 автомобиля, снижение на 5,1%), Франция (116 377 автомобилей, снижение на 7,7%), Испания (98 337 автомобилей, увеличение на 17,1%).

Кроме того, по итогам первых семи месяцев 2025 года в России было продано 3,3 миллиона автомобилей с пробегом, что на 0,2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Источник:  «Автостат»
