#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Геля! Как доехать из Питера в Выборг с приключениями

В прокат выходит новая криминальная комедия с красивыми автомобилями

Дальнобойщик Саня должен доставить угнанный Гелендеваген из Питера в Выборг. Но попадает в руки полицейских во главе с капитаном Ореховым, которые проводят спецоперацию по поимке криминального авторитета. Чтобы не попасть в тюрьму, Саня соглашается помочь найти заказчика. И три главных героя – угонщик, полицейский и Геля - отправляются в путь навстречу приключениям.

В ролях: Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Дарья Мельникова, а также автомобили Ford Mustang, Toyota Supra и, конечно, Mercedes-Benz Gelandewagen в оригинальной расцветке.

Режиссер Стас Иванов.

Премьера фильма «Геля» - 21 августа.

Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Количество просмотров 236
21.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0