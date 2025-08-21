Геля! Как доехать из Питера в Выборг с приключениями

В прокат выходит новая криминальная комедия с красивыми автомобилями

Дальнобойщик Саня должен доставить угнанный Гелендеваген из Питера в Выборг. Но попадает в руки полицейских во главе с капитаном Ореховым, которые проводят спецоперацию по поимке криминального авторитета. Чтобы не попасть в тюрьму, Саня соглашается помочь найти заказчика. И три главных героя – угонщик, полицейский и Геля - отправляются в путь навстречу приключениям.

В ролях: Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Дарья Мельникова, а также автомобили Ford Mustang, Toyota Supra и, конечно, Mercedes-Benz Gelandewagen в оригинальной расцветке.

Режиссер Стас Иванов.

Премьера фильма «Геля» - 21 августа.