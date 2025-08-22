Госпошлина за выдачу автомобильных номеров вырастет

Юрист Василенко: пошлина за госномера для авто увеличится на 1 тыс. рублей

Стоимость получения государственных регистрационных знаков для автомобилей в России увеличивается.

Юрист Лилия Василенко сообщила, что согласно новым правилам, госпошлина за выдачу стандартных номеров для легковых и грузовых автомобилей вырастет с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Для мотоциклов и прицепов цена поднимется с 1,5 тысяч до 2,25 тысяч рублей.

Кроме того, возрастет стоимость временных транзитных номеров: металлические знаки «Транзит» подорожают с 1,6 тысяч до 2,4 тысяч рублей, а бумажные версии – с 200 до 300 рублей.

