#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Госпошлина за выдачу автомобильных номеров вырастет

Юрист Василенко: пошлина за госномера для авто увеличится на 1 тыс. рублей

Стоимость получения государственных регистрационных знаков для автомобилей в России увеличивается.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Юрист Лилия Василенко сообщила, что согласно новым правилам, госпошлина за выдачу стандартных номеров для легковых и грузовых автомобилей вырастет с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Для мотоциклов и прицепов цена поднимется с 1,5 тысяч до 2,25 тысяч рублей.

Кроме того, возрастет стоимость временных транзитных номеров: металлические знаки «Транзит» подорожают с 1,6 тысяч до 2,4 тысяч рублей, а бумажные версии – с 200 до 300 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Иван Ноябрев/ТАСС
Количество просмотров 90
22.08.2025 
Фото:Иван Ноябрев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0