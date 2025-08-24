Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

#
После похода к врачу теперь можно лишиться прав: объясняем, почему

В России 1 сентября вступит в силу новый закон, согласно которому ГИБДД начнет получать медицинские данные водителей от поликлиник. Согласно его положениям, аннулировать водительские удостоверения можно будет на основании диагноза, поставленного во время внеочередного визита к врачу.

Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Таксопарки России готовят распродажу подержанных иномарок

Российские службы такси готовятся к значительной распродаже подержанных иностранных автомобилей в марте 2026 года. Это связано с новыми законодательными актами, регулирующими локализацию средств передвижения для такси и легковых перевозок.

Техосмотр в России может подорожать

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает вопрос о повышении стоимости технического осмотра автомобилей в 2026 году. Предполагается, что минимальная цена техосмотра для легковых автомобилей вырастет с 913 до 1360 рублей.

Для самокатов хотят ввести ОСАГО: что об этом известно

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил создать аналог обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Нилов отметил, что в настоящее время не предусмотрены компенсации за ущерб, нанесенный третьим лицам, а также за повреждения имущества и инфраструктуры в случае аварий с участием СИМ.

Водителей с номерами АУЕ и ВОР хотят заставить перерегистрировать машины

В России предложили исключить из оборота госномера, содержащие буквенные комбинации АУЕ (АУЕ — «Арестантское уголовное единство», признано экстремистским движением и запрещено в России) и ВОР, а также провести перерегистрацию транспортных средств с такими номерами. С этой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), который направил обращение к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

