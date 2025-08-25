Эти автокомпании заработали в России больше всех

Аналитики «Автостат-Инфо»: россияне потратили 372 млрд руб. на авто в июле

В июле 2025 года россияне потратили на новые автомобили 372 миллиарда рублей, что стало одним из высоких показателей в этом году. После резкого падения объемов продаж в январе-марте, когда цифры упали до 231–237 миллиардов рублей, рынок демонстрирует признаки восстановления, хотя всё еще не достигает осенних пиков 2024 года (440–500 миллиардов рублей).

Согласно информации «Автостат-Инфо», наибольшие прибыли в июле получил российский АВТОВАЗ, который реализовал Lada на 37,1 миллиарда рублей, за июнь компания продала машин на 32 миллиарда рублей. Положительная динамика, как отметили аналитики, связана с увеличением продаж модели Granta (14 миллиардов рублей в июле против 12,5 миллиардов рублей в июне).

Также укрепила свои позиции Lada Vesta, которая принесла 10,8 миллиарда рублей в сравнении с 9,6 миллиарда рублей месяцем ранее.

Выручка от продаж новых автомобилей марки Haval в июле составила 35,5 миллиарда рублей, что выше июньского результата (26,4 миллиарда рублей). Главным драйвером продаж у Haval стал кроссовер Jolion, который в июле обеспечил 13,5 миллиарда рублей.

Следом идет Chery, которая заработала в России 35,5 миллиарда рублей. Крупнейшая модель в продажах марки – кроссовер Tiggo 7 Pro Max (13,7 миллиарда рублей). На четвертом месте находится Geely; в июле эта китайская компания продала автомобилей на 30 миллиардов рублей, при этом наибольшие расходы россиян пришлись на кроссоверы Monjaro (11,7 миллиарда рублей).

