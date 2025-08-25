Три главные уловки мошенников, на которые стоит обратить внимание при покупке авто
По информации МВД, с которой ознакомились РИА Новости, в сети активизировались мошенники, предлагающие несуществующие автомобили по заведомо заниженным ценам.
Злоумышленники используют уловки, чтобы вызвать у потенциальных покупателей ложное чувство выгоды и безопасности.
В ведомстве пояснили, как распознать подобный обман. Основными маркерами мошеннической схемы являются просьба оплатить так называемый «таможенный налог» при переводе средств на физическое лицо, предложение цены, которая значительно ниже рыночной, а также гарантии доставки автомобиля «до порога» покупателя.
Согласно материалам МВД, подобным способом аферисты уже похитили крупные суммы у двух россиян из разных регионов страны. Сообщается, что одна из пострадавших перевела преступникам несколько миллионов рублей.
