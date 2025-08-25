#
Три главные уловки мошенников, на которые стоит обратить внимание при покупке авто

МВД предупредило россиян о новой схеме обмана при покупке автомобилей

По информации МВД, с которой ознакомились РИА Новости, в сети активизировались мошенники, предлагающие несуществующие автомобили по заведомо заниженным ценам.

Злоумышленники используют уловки, чтобы вызвать у потенциальных покупателей ложное чувство выгоды и безопасности.

В ведомстве пояснили, как распознать подобный обман. Основными маркерами мошеннической схемы являются просьба оплатить так называемый «таможенный налог» при переводе средств на физическое лицо, предложение цены, которая значительно ниже рыночной, а также гарантии доставки автомобиля «до порога» покупателя.

Согласно материалам МВД, подобным способом аферисты уже похитили крупные суммы у двух россиян из разных регионов страны. Сообщается, что одна из пострадавших перевела преступникам несколько миллионов рублей.

Источник:  РИА Новости
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 102
25.08.2025 
Фото:freepik / freepik
