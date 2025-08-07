Мошенники начали обманывать россиян при помощи поддельных писем от ГИБДД

МВД предупредило о мошенничестве со штрафами за нарушение ПДД

Россияне начали получать сообщения в мессенджерах и на электронную почту с просьбой уплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает управление МВД России по борьбе с киберпреступлениями.

В таких письмах присутствует PDF-файл, оформленный как официальное постановление о штрафе. В документе могут быть указаны реальные имя человека, номер автомобиля или другие личные данные, что создает видимость подлинности, отмечается в сообщении.

Сообщения обычно содержат ссылку с надписью «оплатить сейчас», которая направляет на сайт, визуально имитирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. На таких ресурсах могут запрашиваться данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код и даже коды подтверждения из СМС.

В некоторых случаях ссылка ведет на вредоносный сайт, который самостоятельно загружает шпионское программное обеспечение на устройство пользователя.

Это ПО может перехватывать пароли, иметь доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже получать доступ к камере и микрофону, добавили в ведомстве.

Источник: УБК МВД России