#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Эти машины стали лидерами продаж в конце лета

«Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе

Согласно данным агентства «Автостат», в России за период с 18 по 24 августа наибольший рост продаж показали автобренды Belgee и Toyota.

Рекомендуем
Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Всего было реализовано 1,8 тысячи автомобилей Belgee и 603 автомобиля Toyota.

При этом марка Lada по-прежнему занимает первую позицию в рейтинге, с продажами в 6,1 тысячи машин. За ней следуют Haval, Chery, Geely и Belgee.

В списке десяти наиболее продаваемых автомобилей также оказались Changan, Jetour, Solaris, Omoda и Toyota.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 456
25.08.2025 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0