Эти машины стали лидерами продаж в конце лета

«Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе

Согласно данным агентства «Автостат», в России за период с 18 по 24 августа наибольший рост продаж показали автобренды Belgee и Toyota.

Рекомендуем Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Всего было реализовано 1,8 тысячи автомобилей Belgee и 603 автомобиля Toyota.

При этом марка Lada по-прежнему занимает первую позицию в рейтинге, с продажами в 6,1 тысячи машин. За ней следуют Haval, Chery, Geely и Belgee.

В списке десяти наиболее продаваемых автомобилей также оказались Changan, Jetour, Solaris, Omoda и Toyota.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.