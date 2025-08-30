Трактор-монстр для пожарной службы преодолевает до 1,2 метра брода

John Deere – универсальная машина для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций

Немецкая компания Rebo Sonderfahrzeuge разработала впечатляющий пожарный трактор на базе флагманского John Deere 6R 250, который уже проходит испытания в пожарной службе Висмура (город в Нижней Саксонии).

Идея создания этой машины заключалась в замене парка узкоспециализированной техники одним универсальным транспортным средством с высокой проходимостью, тяговой мощностью и возможностью использования разнообразного навесного оборудования.

Базовый трактор был серьезно модернизирован: он получил защиту днища, систему вентиляции салона, возможность преодоления брода до 1,2 метра, а также спецсигналы и радиосвязь. Его главной особенностью стал пожарный модуль с прицепом-цистерной на 12 000 литров воды и 410 литров пенообразователя.

John Deere

Мощный насос производительностью 6000 л/мин питает три водомета, способных работать на ходу. Дополнительно трактор может быть оснащен 800-метровым рукавом для подачи воды на расстояние, бульдозерным отвалом, машиной для заполнения мешков с песком и аварийным генератором.

Как отмечает руководитель отдела разработок Хендрик Беккер, эта концепция предлагает преимущества не только в оперативной эффективности, но и в снижении затрат на закупку техники.

John Deere

В течение года прототип будут тестировать в реальных условиях. Эта захватывающая идея демонстрирует, как может выглядеть настоящая универсальная машина для борьбы с пожарами, наводнениями и последствиями стихийных бедствий, ведь в ней объединены возможности нескольких единиц техники.