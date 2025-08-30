#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
John Deere
30 августа
Трактор-монстр для пожарной службы преодолевает до 1,2 метра брода
John Deere – универсальная машина для...
Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня
30 августа
Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня
Voyah анонсировала выход на рынок Voyah Taishan...
Клапан рециркуляции отработавших газов засбоил из-за небольшого кусочка сухой грязи. После очистки клапан заработал как ни в чем не бывало.
30 августа
Надежный бюджетный седан в очередной раз подтвердил свою репутацию
Неисправность 12-летнего Chevrolet Cobalt из...

Трактор-монстр для пожарной службы преодолевает до 1,2 метра брода

John Deere – универсальная машина для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций

Немецкая компания Rebo Sonderfahrzeuge разработала впечатляющий пожарный трактор на базе флагманского John Deere 6R 250, который уже проходит испытания в пожарной службе Висмура (город в Нижней Саксонии).

Рекомендуем
Грузовые Запорожцы?! Были и такие забавные разработки

Идея создания этой машины заключалась в замене парка узкоспециализированной техники одним универсальным транспортным средством с высокой проходимостью, тяговой мощностью и возможностью использования разнообразного навесного оборудования.

Базовый трактор был серьезно модернизирован: он получил защиту днища, систему вентиляции салона, возможность преодоления брода до 1,2 метра, а также спецсигналы и радиосвязь. Его главной особенностью стал пожарный модуль с прицепом-цистерной на 12 000 литров воды и 410 литров пенообразователя.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
John Deere
John Deere

Мощный насос производительностью 6000 л/мин питает три водомета, способных работать на ходу. Дополнительно трактор может быть оснащен 800-метровым рукавом для подачи воды на расстояние, бульдозерным отвалом, машиной для заполнения мешков с песком и аварийным генератором.

Как отмечает руководитель отдела разработок Хендрик Беккер, эта концепция предлагает преимущества не только в оперативной эффективности, но и в снижении затрат на закупку техники.

John Deere
John Deere

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В течение года прототип будут тестировать в реальных условиях. Эта захватывающая идея демонстрирует, как может выглядеть настоящая универсальная машина для борьбы с пожарами, наводнениями и последствиями стихийных бедствий, ведь в ней объединены возможности нескольких единиц техники.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 1
30.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0