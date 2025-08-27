Неуправляемый автомобиль: в чем опасность езды с заклинивающим рулем

#
27 августа
27 августа
27 августа
Эксперт Бахарев: Заклинивание рулевого управления может привести к ДТП

Если водитель не обратится в сервисный центр сразу же после заклинивания рулевого управления, это может стать угрозой не только для него самого, но и для окружающих. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Специалист отметил, что автомобили могут потерять управляемость не только на прямой дороге, но и на поворотах, что ведет к возможным столкновениям и несчастным случаям с пешеходами.

«Заклинивание и затруднения в повороте руля представляют опасность тем, что водитель не ожидает подобной неполадки. Это маловероятно произойдет на прямом участке, скорее всего, на смене направления, что может привести к столкновению с препятствиями, выезд на встречную полосу или на тротуар, где могут находиться пешеходы», – предупредил Бахарев.
Автоэксперт также добавил, что проводить техосмотр автомобилей стоит, даже если у них нет явных признаков неисправности.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
27.08.2025 
