Неуправляемый автомобиль: в чем опасность езды с заклинивающим рулем
Эксперт Бахарев: Заклинивание рулевого управления может привести к ДТП
Если водитель не обратится в сервисный центр сразу же после заклинивания рулевого управления, это может стать угрозой не только для него самого, но и для окружающих. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.
Специалист отметил, что автомобили могут потерять управляемость не только на прямой дороге, но и на поворотах, что ведет к возможным столкновениям и несчастным случаям с пешеходами.
«Заклинивание и затруднения в повороте руля представляют опасность тем, что водитель не ожидает подобной неполадки. Это маловероятно произойдет на прямом участке, скорее всего, на смене направления, что может привести к столкновению с препятствиями, выезд на встречную полосу или на тротуар, где могут находиться пешеходы», – предупредил Бахарев.
Автоэксперт также добавил, что проводить техосмотр автомобилей стоит, даже если у них нет явных признаков неисправности.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.
Источник: «Известия»
Фото:freepik / freepik
27.08.2025
