В Беларуси на топовый кроссовер объявили скидки: выгодно ли гнать его в Россию

В Белоруссии началась распродажа автомобилей Belgee

Дилеры марки Belgee в Беларуси сообщили о специальном предложении на весь модельный ряд, в рамках которого покупатели могут получить выгоду до 8000 белорусских рублей (примерно 217 тысяч рублей).

С учетом предоставленных скидок, цена Belgee S50 (Geely Emgrand) начинается от 49 600 белорусских рублей (1 345 000 российских рублей), X50 (Geely Coolray) можно приобрести минимум за 60 тысяч белорусских рублей (1 625 000 рублей), а Belgee X70 (Geely Atlas Pro) – от 74 640 белорусских рублей (2 021 000 рублей).

Чтобы получить акционную цену, необходимо сдать старый автомобиль по программе трейд-ин и произвести оплату наличными.

Для сравнения: в России стоимость Belgee X50 начинается от 1 939 990 рублей (с учетом акций), X70 – от 2 275 990 рублей, а Geely Emgrand предлагается минимум за 1 684 990 рублей.

Покупка автомобиля в Беларуси для дальнейшего ввоза и эксплуатации в России может оказаться выгодной только при оформлении на физическое лицо, что позволяет рассчитывать утильсбор по сниженной ставке.

