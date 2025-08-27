Выпил и помчал на самокате? Лишат в/у

Верховный суд постановил: пьяных самокатчиков на мощных СИМ будут лишать прав

Верховный суд РФ вынес знаковое решение, окончательно утвердив, что управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения карается не только штрафом, но и лишением водительского удостоверения.

Это решение легализует соответствующую практику по всей стране.

Поводом для вердикта послужило дело жителя Воронежской области. Мужчина передвигался ночью на электросамокате по населенному пункту, после чего был остановлен сотрудниками ДПС.

Поскольку у средства передвижения отсутствовали регистрационные знаки, а у водителя были признаки опьянения, его направили на медицинское освидетельствование. Результаты подтвердили опасения инспекторов. Изначально суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в 30 000 рублей и лишил его права управления транспортными средствами на 1 год и 10 месяцев. Гражданин пытался оспорить это решение, дойдя до Верховного суда, однако и там не нашел поддержки.

В своем постановлении суд дал исчерпывающее пояснение. Согласно Правилам дорожного движения, транспортным средством считается любое устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов по дорогам. Таким образом, электросамокат подпадает под эту категорию, вне зависимости от того, что написано в ПДД.

Более того, была дана принципиальная оценка техническим параметрам конкретного устройства. Управляемый гражданином самокат имел мощность 600 Вт (что превышает установленную законом планку в 0,25 кВт) и мог развивать скорость до 45 км/ч. Эти характеристики однозначно относят его к категории транспортных средств, для управления которыми необходимо водительское удостоверение.

На основании этого Верховный суд постановил, что привлечение к ответственности было полностью законным.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Если следовать букве ПДД, электросамокат – это СИМ. А мопед – механическое транспортное средство. Формально невозможно причислить электросамокат к механическим ТС – потому что наши ПДД написаны криво. Но пьяным ездить все равно нельзя.

Это ровно то, о чем я говорил не раз: никто не будет проверять мощность самоката ровно до тех пор, пока что-нибудь не случится. Сбил пешехода на тротуаре, задержан за пьяную езду, врезался в автомобиль – давай-ка, посмотрим, что у тебя за техника, должен ли ты иметь в/у для управления и есть ли оно у тебя.

Ну а дальше – по ситуации. Если прав нет, то и лишить права управления невозможно. А если есть – получишь по полной программе. И неважно, сколько у тебя категорий в правах – невозможно лишить права управления только по отдельной категории, действие в/у приостанавливается полностью на срок лишения.