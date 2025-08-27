Россияне хотят менять китайские авто на новые через 3-4 года
Каждый третий обладатель китайского автомобиля в России желает поменять свою машину спустя три года эксплуатации.
Согласно исследованию компании Krytex, россиянам в среднем не хватает 1,6 миллиона рублей для приобретения нового автомобиля из Китая. По результатам опроса среди 1,5 тысячи владельцев «китайцев» в 53 регионах страны, 74% респондентов выразили желание сменить машину через три-четыре года, из них 31% планируют это сделать с высокой вероятностью.
Среди основных причин, по которым россияне стремятся сменить китайский авто, следующие:
- 62% опрошенных беспокоятся о значительных затратах на ремонт после окончания гарантии, особенно у новых марок с недостаточно развитой сервисной сетью;
- 18% привыкли к частым обновлениям автомобиля;
- 5% хотят попробовать новые марки;
- 6% сообщили, что их нынешний автомобиль не удовлетворяет их потребности.
Также отмечается, что в стране увеличивается финансовый разрыв для покупки нового автомобиля. В 2024 году россиянам не хватало в среднем 1,3 миллиона рублей, сейчас эта сумма возросла до 1,6 миллиона рублей, что составляет 23% за год.
Средняя стоимость китайского автомобиля в России варьируется от 2,9 до 3 миллионов рублей, и нехватка средств составляет примерно 53% от цены.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.
