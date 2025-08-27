#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Bayon
27 августа
В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai: называем цену
Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в...
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
27 августа
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
«Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда...
SWM G01
27 августа
Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда
«Авито Авто»: в России вырос спрос на...

Россияне хотят менять китайские авто на новые через 3-4 года

Krytex: на покупку авто из КНР россиянам не хватает в среднем 1,6 млн рублей

Каждый третий обладатель китайского автомобиля в России желает поменять свою машину спустя три года эксплуатации.

Рекомендуем
Активные жалюзи, матричные фары, адаптивная подвеска — замена пятидверкам BMW и Audi

Согласно исследованию компании Krytex, россиянам в среднем не хватает 1,6 миллиона рублей для приобретения нового автомобиля из Китая. По результатам опроса среди 1,5 тысячи владельцев «китайцев» в 53 регионах страны, 74% респондентов выразили желание сменить машину через три-четыре года, из них 31% планируют это сделать с высокой вероятностью.

Среди основных причин, по которым россияне стремятся сменить китайский авто, следующие:

  • 62% опрошенных беспокоятся о значительных затратах на ремонт после окончания гарантии, особенно у новых марок с недостаточно развитой сервисной сетью;
  • 18% привыкли к частым обновлениям автомобиля;
  • 5% хотят попробовать новые марки;
  • 6% сообщили, что их нынешний автомобиль не удовлетворяет их потребности.
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также отмечается, что в стране увеличивается финансовый разрыв для покупки нового автомобиля. В 2024 году россиянам не хватало в среднем 1,3 миллиона рублей, сейчас эта сумма возросла до 1,6 миллиона рублей, что составляет 23% за год.

Средняя стоимость китайского автомобиля в России варьируется от 2,9 до 3 миллионов рублей, и нехватка средств составляет примерно 53% от цены.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
Когда и почему подорожает такси?
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
27.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0