Россияне хотят менять китайские авто на новые через 3-4 года

Krytex: на покупку авто из КНР россиянам не хватает в среднем 1,6 млн рублей

Каждый третий обладатель китайского автомобиля в России желает поменять свою машину спустя три года эксплуатации.

Согласно исследованию компании Krytex, россиянам в среднем не хватает 1,6 миллиона рублей для приобретения нового автомобиля из Китая. По результатам опроса среди 1,5 тысячи владельцев «китайцев» в 53 регионах страны, 74% респондентов выразили желание сменить машину через три-четыре года, из них 31% планируют это сделать с высокой вероятностью.

Среди основных причин, по которым россияне стремятся сменить китайский авто, следующие:

62% опрошенных беспокоятся о значительных затратах на ремонт после окончания гарантии, особенно у новых марок с недостаточно развитой сервисной сетью;

18% привыкли к частым обновлениям автомобиля;

5% хотят попробовать новые марки;

6% сообщили, что их нынешний автомобиль не удовлетворяет их потребности.

Также отмечается, что в стране увеличивается финансовый разрыв для покупки нового автомобиля. В 2024 году россиянам не хватало в среднем 1,3 миллиона рублей, сейчас эта сумма возросла до 1,6 миллиона рублей, что составляет 23% за год.

Средняя стоимость китайского автомобиля в России варьируется от 2,9 до 3 миллионов рублей, и нехватка средств составляет примерно 53% от цены.

