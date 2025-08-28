Продажи автомобилей продолжат расти осенью: что будет с ценами

Эксперт Терлюкевич: осенью можно ожидать восстановления авторынка РФ

Андрей Терлюкевич, генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр», считает, что с наступлением осени стоит ожидать постепенного восстановления автомобильного рынка.

Он отметил, что продажи в сентябре и октябре могут продемонстрировать рост по сравнению с июлем, который в этом году стал самым успешным месяцем. Кроме того, в ноябре возможен прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что будет происходить впервые в 2025 году.

Терлюкевич также рассказала о возможном увеличении спроса на автомобили стоимостью до 3 миллионов рублей. Он добавил, что в случае ослабления рубля можно ожидать рост покупательской активности и в более дорогих сегментах.

По мнению эксперта, цены на новые автомобили, скорее всего, будут повышаться.

