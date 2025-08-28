#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Правила для автозаводов в РФ изменили: это позволит упростить локализацию машин
28 августа
Правила для автозаводов в РФ изменили: это позволит упростить локализацию машин
«Ведомости»: Минпромторг вдвое снизил баллы для...
Больше 5 метров длины, полный привод, суперкомплектация — скоро в РФ!
28 августа
Больше 5 метров длины, полный привод, суперкомплектация — скоро в РФ!
Флагманский внедорожник Exeed Exlantix E02...
Peugeot 308
28 августа
Этот «европеец» пережил масштабное обновление и получил больше мощности
Марка Peugeot представила обновленные универсал...

Легендарный автобренд посвятил особый внедорожник Уинстону Черчиллю

Land Rover представил особую версию Defender под названием Churchill Edition

Компания Land Rover анонсировала новую специализированную версию внедорожника Defender под названием Churchill Edition. Эта модель посвящена Уинстону Черчиллю, бывшему премьер-министру Великобритании, и его личному автомобилю – Land Rover Series I. Пресс-служба автопроизводителя сообщила, что будет выпущено всего 10 экземпляров данной версии.

Рекомендуем
Настоящие драконы! Рейтинг самых мощных китайских машин в РФ

Черчилль получил внедорожник в 1954 году на свое 80-летие. Автомобиль был адаптирован: для Черчилля сделали более широкое сиденье, откидной подлокотник, специальный обогреватель и кожаную опору для удобства посадки и высадки.

В настоящее время этот автомобиль находится в экспозиции музея в Швейцарии, где специалисты Land Rover изучили его для того, чтобы учесть характерные детали в новой версии Defender.

Кузов Defender Churchill Edition выполнен в цвете Bronze Green, совпадающем с цветом автомобиля Черчилля.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Наклейки UKE 80 отсылают к регистрационному знаку внедорожника премьер-министра. Салон обтянут полуанилиновой кожей подходящего оттенка, а на передней панели установлены часы, оформленные в стиле бренда шампанского Pol Roger, которое предпочитал Черчилль.

Серия Churchill Edition основана на Defender в различных кузовах, которые выпускались с 2012 по 2016 год. Эти автомобили оснащены мотором V8 мощностью 400 л.с. Также в доработки входит установка амортизаторов Bilstein и пружин Eibach.

Land Rover Defender Churchill Edition
Land Rover Defender Churchill Edition
Land Rover Defender Churchill Edition
Land Rover Defender Churchill Edition
Land Rover Defender Churchill Edition
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
Когда и почему подорожает такси?
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  Land Rover
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Land Rover
Количество просмотров 4
28.08.2025 
Фото:Land Rover
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3