Популярный в РФ рамный внедорожник вышел в продажу после обновления

В Китае начались продажи обновленного внедорожника Tank 500

На китайском рынке начались продажи переработанного внедорожника Tank 500. Его начальная цена составляет 335 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 3,75 миллиона рублей по текущему курсу.

Tank 500 был обновлен: он получил новую решетку радиатора и установленный на крыше лазерный радар (лидар), который улучшает работу систем помощи водителю. Также авто оборудовано 17,3-дюймовым потолочным экраном мультимедийной системы во втором ряду сидений с разрешением 3K, поддерживающим шесть режимов управления: голосовой, жестовой, сенсорный, телефонный, дистанционный, а также управление с помощью экрана в подлокотнике.

Кроме того, у авто есть компрессорный холодильник мощностью 50 Вт, диапазон регулировки температуры которого варьируется от −6°C до 50°C.

Tank 500

Что касается силовой установки, то в автомобилях остался прежний мощный агрегат: это 2.0-литровый турбомотор в сочетании с электродвигателем и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Tank 500

