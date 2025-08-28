Из-за роста тарифов ОСАГО все больше водителей могут отказываться от полисов
Центральный банк России представил проект указания «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно нововведениям, планируется увеличить тарифный коридор базовой ставки ОСАГО на 15% для автомобилей и на 40% для мотоциклов.
В Центробанке объясняют необходимость повышения тарифов ростом цен на запчасти и увеличением выплат со стороны страховщиков. Отмечается, что с сентября 2022 года тарифный коридор для автомобилистов не изменялся, хотя средняя выплата за полис значительно возросла: за первое полугодие 2025 года она оказалась на 56% больше по сравнению с первым полугодием 2022 года и на 32% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
По новой версии указания, для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, верхняя граница тарифного коридора составит 8,7 тыс. рублей, а нижняя снизится до 1,4 тыс. рублей (ранее было 1,6-7,5 тыс. рублей).
Также увеличится вдвое территориальный коэффициент в регионах с высоким уровнем страхового мошенничества. Пока в список кандидатов на регистрацию как «токсичные» включены Ингушетия и Новосибирская область. При этом региональные коэффициенты хотят повысить также в других 14 населенных пунктах разных регионов страны, уже не приводя аргументов о высоком уровне мошенничества в них.
В РСА считают, что удвоение стоимости ОСАГО в признанных рисковыми регионах связано с проявлениями мошенничества. Эксперты предостерегают, что рост тарифов может вызвать нежелание водителей приобретать полисы. Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин указывает на риск распространения двойных тарифов в другие регионы, в то время как адвокат Сергей Радько подчеркивает, что многие водители уже сейчас считают ОСАГО неэффективным и могут полностью отказаться от его оформления.
Проект нового указания в настоящее время доступен для общественного обсуждения. После завершения всех необходимых процедур он будет отправлен на регистрацию в Министерство юстиции РФ.
