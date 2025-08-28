Из-за роста тарифов ОСАГО все больше водителей могут отказываться от полисов

Адвокат Радько: многие водители считают ОСАГО неэффективным из-за низких выплат

Центральный банк России представил проект указания «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно нововведениям, планируется увеличить тарифный коридор базовой ставки ОСАГО на 15% для автомобилей и на 40% для мотоциклов.

В Центробанке объясняют необходимость повышения тарифов ростом цен на запчасти и увеличением выплат со стороны страховщиков. Отмечается, что с сентября 2022 года тарифный коридор для автомобилистов не изменялся, хотя средняя выплата за полис значительно возросла: за первое полугодие 2025 года она оказалась на 56% больше по сравнению с первым полугодием 2022 года и на 32% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

По новой версии указания, для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, верхняя граница тарифного коридора составит 8,7 тыс. рублей, а нижняя снизится до 1,4 тыс. рублей (ранее было 1,6-7,5 тыс. рублей).

Также увеличится вдвое территориальный коэффициент в регионах с высоким уровнем страхового мошенничества. Пока в список кандидатов на регистрацию как «токсичные» включены Ингушетия и Новосибирская область. При этом региональные коэффициенты хотят повысить также в других 14 населенных пунктах разных регионов страны, уже не приводя аргументов о высоком уровне мошенничества в них.

В РСА считают, что удвоение стоимости ОСАГО в признанных рисковыми регионах связано с проявлениями мошенничества. Эксперты предостерегают, что рост тарифов может вызвать нежелание водителей приобретать полисы. Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин указывает на риск распространения двойных тарифов в другие регионы, в то время как адвокат Сергей Радько подчеркивает, что многие водители уже сейчас считают ОСАГО неэффективным и могут полностью отказаться от его оформления.

Проект нового указания в настоящее время доступен для общественного обсуждения. После завершения всех необходимых процедур он будет отправлен на регистрацию в Министерство юстиции РФ.

