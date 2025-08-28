Индия объявила о поставках машин в РФ: в стране собирают Toyota, Honda, Renault

Индия планирует поставлять в Россию автомобили и запчасти

Индия планирует расширить свои экспортные возможности в Россию, включая автомобили, автозапчасти и электронику. Посол Индии в России Винай Кумар отметил, что приоритетом для увеличения поставок являются автомобили и комплектующие, строительные материалы, текстиль и модные товары, а также продукция в сфере IT, включая смартфоны.

Кумар добавил, что, несмотря на увеличение объема торговли между двумя странами, текущие показатели индийского экспорта в Россию все еще значительно ниже возможных.

Это предполагает, что в ближайшие годы российский рынок можно будет насытить новыми поставками автомобилей и автокомпонентов из Индии, которые могут создать альтернативу китайскому автопрому, доминирующему на российском рынке с более чем половиной общего объема.

Индия является одним из крупнейших автопроизводителей в мире, среди выпускаемых в стране моделей автомобили таких брендов, как Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota Kirloskar, Honda и Renault. Эти марки составляют основу внутреннего рынка и могут быть реальными кандидатами для экспорта в Россию, если санкции не помешают этому.

