Названы самые популярные машины с ценой до 1 млн рублей

«Сберавто»: самыми популярными авто до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus

Согласно исследованию компании «Сберавто», в августе самыми популярными подержанными автомобилями в России, цена которых не превышает 1 миллиона рублей, стали Lada Granta и Ford Focus.

В десятку наиболее популярных моделей в этом ценовом диапазоне вошли следующие автомобили:

1. Lada Granta

2. Ford Focus

3. Hyundai Solaris

4. Kia Rio

5. Lada Vesta

6. Volkswagen Polo

7. Chevrolet Cruze

8. Opel Astra

9. Skoda Octavia

10. BMW 3 Series

Lada Granta

На российские автомобили приходится 16% сделок в этом сегменте, включая Lada, УАЗ и Москвич. К южнокорейским брендам (Kia, Hyundai) относятся 15% всех покупок, немецкие (Volkswagen, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Audi) занимают 13%. На модели из США (Ford, Chevrolet) приходится 9%, а японские марки (Toyota, Nissan, Honda, Mazda) составляют 8%.

Также в исследовании отмечается, что большая часть онлайн-продаж автомобилей стоимостью до 1 млн рублей приходится на машины возрастом от 10 до 15 лет. Чаще всего покупаются автомобили 2012 года выпуска, которые составляют 12% всех сделок, а также машины 2008 и 2011 годов, на которые приходится 10% и 9% продаж соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.