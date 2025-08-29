#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области
29 августа
«НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области
Ведущий российский производитель...
Автомобили Belgee: изучаем отзывы владельцев в 2025 году
29 августа
Автомобили Belgee: изучаем отзывы владельцев в 2025 году
«За рулем» выяснил, что на самом деле говорят...
Названы самые популярные машины с ценой до 1 млн рублей
29 августа
Названы самые популярные машины с ценой до 1 млн рублей
«Сберавто»: самыми популярными авто до 1 млн...

Названы самые популярные машины с ценой до 1 млн рублей

«Сберавто»: самыми популярными авто до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus

Согласно исследованию компании «Сберавто», в августе самыми популярными подержанными автомобилями в России, цена которых не превышает 1 миллиона рублей, стали Lada Granta и Ford Focus.

Рекомендуем
Настоящие драконы! Рейтинг самых мощных китайских машин в РФ

В десятку наиболее популярных моделей в этом ценовом диапазоне вошли следующие автомобили:

1. Lada Granta

2. Ford Focus

3. Hyundai Solaris

4. Kia Rio

5. Lada Vesta

6. Volkswagen Polo

7. Chevrolet Cruze

8. Opel Astra

9. Skoda Octavia

10. BMW 3 Series

Lada Granta
Lada Granta
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На российские автомобили приходится 16% сделок в этом сегменте, включая Lada, УАЗ и Москвич. К южнокорейским брендам (Kia, Hyundai) относятся 15% всех покупок, немецкие (Volkswagen, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Audi) занимают 13%. На модели из США (Ford, Chevrolet) приходится 9%, а японские марки (Toyota, Nissan, Honda, Mazda) составляют 8%.

Также в исследовании отмечается, что большая часть онлайн-продаж автомобилей стоимостью до 1 млн рублей приходится на машины возрастом от 10 до 15 лет. Чаще всего покупаются автомобили 2012 года выпуска, которые составляют 12% всех сделок, а также машины 2008 и 2011 годов, на которые приходится 10% и 9% продаж соответственно.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
Когда и почему подорожает такси?
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?

Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 22
29.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0