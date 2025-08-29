Эти кроссоверы с пробегом можно продать в РФ с наименьшими потерями

Автостат: самым ликвидным подержанным кроссовером в России оказался Honda CR-V

На российском автомобильном рынке самым ликвидным кроссовером за последние 10 лет является японский Honda CR-V.

Его остаточная стоимость составляет 56%, о чем сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Модель 2022 года стоит чуть более 3 миллионов рублей, тогда как версия 2012 года в среднем продается за 1,69 миллиона рублей.

На втором месте с показателем 47% располагается Nissan X-Trail. Новинка 2022 года обойдется покупателям примерно в 2,8 миллиона рублей, а аналогичная модель 2012 года – в 1,32 миллиона рублей. В числе лидеров, обладающих остаточной стоимостью на уровне 43-44%, также значатся Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Duster.

Наихудшие результаты показал немецкий премиум-кроссовер BMW X5, у которого остаточная стоимость составила лишь 24%. Модель 2022 года стоит в среднем 9,2 миллиона рублей, в то время как 10-летний экземпляр продается за 2,2 миллиона рублей.

Целиков отметил, что «потеря 7 миллионов рублей за 10 лет впечатляет», указав на то, что такие автомобили приобретаются состоятельными людьми, которые часто меняют их на новые. В результате более старые автомобили оказывается в руках менее обеспеченных автолюбителей, а расходы на их обслуживание в этом возрасте немалые.

Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.