Названы самые востребованные у россиян кроссоверы с пробегом

Аналитик Целиков: самым популярным б/у кроссовером в России стал Toyota RAV4

По результатам первых семи месяцев 2025 года самой популярной подержанной моделью кроссовера в России стал Toyota RAV4. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что рейтинг был сформирован без учета автомобилей Lada Niva, которые традиционно востребованы у россиян, и включает только иностранные модели. Японские кроссоверы заняли три из пяти позиций в топе.

Лидером стал RAV4 с 24 914 проданных единиц, второе место занял Renault Duster с 19 194 продажами, а замкнул тройку Volkswagen Tiguan с 18 024 единицами. На четвертой строчке оказался Nissan X-Trail (18 024), а пятой – Nissan Qashqai (17 567).

В топ-10 не оказалось ни одного китайского кроссовера. Шестое место занял Mitsubishi Outlander (16 891), седьмое – Hyundai Creta (15 026), восьмое – BMW X5 (15 019), девятое – Hyundai Santa Fe (13 053), а десятую позицию занял Honda CR-V (13 051). Лучший результат среди моделей из Китая показал Haval Jolion, который расположился на 34-м месте с 6221 продажей, подытожил глава агентства.

Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.

Источник:  Telegram-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова
Ушакова Ирина
30.08.2025 
