Что выбрать: самые доступные новые автомобили в России

Топ-10 самых дешевых новых автомобилей в РФ в сентябре

Издание «Автоновости дня» провело исследование актуальных прайс-листов и выделило новые автомобили, которые являются самыми доступными на российском рынке в сентябре 2025 года.

На первом месте, как и прежде, оказалась Lada Granta. Самый доступный новый автомобиль в стране – это седан Lada Granta в базовой комплектации Standart, оснащенный 1,6-литровым 90-сильным мотором, цена которого составляет 750 тыс. рублей.

В стандартное оснащение модели входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники спереди, а также подогреваемые и регулируемые зеркала.

Lada Granta

Следующей в списке идет Lada Niva Legend, цена которой достигает 1,059 млн рублей. Под капотом этого автомобиля установлен 83-сильный бензиновый мотор объемом 1,7 литра, работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода. Базовая комплектация включает электростеклоподъемники, крепления для детских сидений ISOFIX и 16-дюймовые стальные диски.

Lada Niva Legend

Третье место занимает Lada Iskra с ценой, начинающейся с 1,249 млн рублей. Эта модель доступна с различными силовыми агрегатами в зависимости от типа кузова и комплектации, однако в базовой версии она имеет такой же мотор, как у Granta – 1,6 литра и мощность 90 л.с. Кондиционера в этой версии нет.

Lada Iskra

Четвертой в списке оказывается Lada Niva Travel, стоящая от 1,314 млн рублей. Под капотом находится бензиновый двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 80 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой, привод полный. Пятую позицию занимает седан BAIC U5 Plus 2024 года за 1,395 млн рублей, оснащенный 105-сильным атмосферным мотором и 5-ступенчатой механикой.

Lada Niva Travel

На шестом месте Lada Vesta в начальной комплектации Comfort, мощность которой составляет 106 л.с., с ценой 1,46 млн рублей. Седьмое место занимает Livan X3 Pro 2023 года, который предлагается за 1,48 млн рублей с учетом скидки. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым 103-сильным мотором и вариатором.

Lada Vesta

УАЗ Хантер расположился на восьмом месте, с ценой 1,51 млн рублей и 112-сильным двигателем. Пятиместный универсал Lada Largus, цена которого составляет 1,66 млн рублей, занимает девятое место. У него такой же силовой агрегат, как у Granta и Iskra, и 5-ступенчатая механика. Замыкает топ-10 китайский кроссовер JAC JS3, автомобиль 2024 года выпуска стоит 1,69 млн рублей, с учетом выгоды от программы «Специальное предложение».

УАЗ Хантер

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.